Рафаэль Агаев, Ройа, Алихан Раджабов и другие перевоплотились в героев «Игры престолов» - ФОТО

Представляем читателям 1news.az кадры из вдохновленного культовым сериалом «Игра престолов» нового проекта азербайджанского графического дизайнера Парвиза Бабаева.

19 мая на американском канале HBO завершился фэнтези сериал «Игра престолов», основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р.Р.Мартина. Финальный сезон вызвал невероятный резонанс среди поклонников проекта, оставив большую их часть недовольными итогами шоу и требующими переснять заключительный восьмой сезон сериала – подробнее об этом читайте по ссылке.

На протяжении восьми сезонов и по завершению сериала «Игра престолов» вдохновляла и продолжает вдохновлять творческих людей по всему миру на разнообразные проекты, созданные по мотивам культовой саги. Совсем недавно читатели 1news.az видели на сайте проект российского иллюстратора «Игра мультфильмов», героями которого стали персонажи «Союзмультфильма», перевоплотившиеся в героев культовой фэнтези-саги, а сегодня мы представляем читателям кадры из проекта азербайджанского графического дизайнера Парвиза Бабаева, также вдохновленного «Игрой престолов».

Героями проекта П.Бабаева стали азербайджанские медийные персоны, которых графический дизайнер с помощью компьютерных программ перевоплотил в персонажей сериала – к примеру, певец Рауф Ахмедов стал одичалым, каратист Рафаэль Агаев примерил образ Джона Сноу, а Ройя стала Миссандеей.

Напомним, что именно П.Бабаев является автором проекта «Baku Manipulations», «взорвавшего» в свое время социальные сети, некоторые пользователи которых восприняли его графические работы всерьез, приняв изображенное на них за реальность – подробнее о «Baku Manipulations» читайте по ссылке.

Талех Юзбеков – видеоблогер, актер

Рафаэль Агаев - многократный чемпион мира и Европы по каратэ (версия WKF)

Ройа Айхан – певица, заслуженная артистка Азербайджана

Алихан Раджабов - видеоблогер, актер

Рауф Ахмедов – певец

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В.Ф, Г.Р.

Фото: Instagram by @prvzbbyv