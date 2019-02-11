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Радостная новость: сбор на лечение маленького Омара остановлен

Сегодня в 13:29 ~ 1 минута на чтение 74
Радостная новость: сбор на лечение маленького Омара остановлен

Бывают моменты, когда мы понимаем, что смогли достучаться до людей, растопить их сердца и призвать помочь совершенно незнакомой семье, чей ребенок коротает свои дни в стенах больниц и старается победить болезнь.

Эти моменты – самое приятное в нашей работе, потому что они даруют надежду на выздоровление не только этому ребенку, но и десяткам других детей, чьи истории болезни мы регулярно публикуем в нашей рубрике «Призыв о помощи».

Недавно мы писали о маленьком Омаре, страдающем острым лимфобластным лейкозом. Благодаря спонсору, который пожертвовал на лечение малыша 23 тысячи долларов, в Минске была проведена операция и удалены все раковые клетки. Оставалось только пройти реабилитационный период, стоимость которого тоже была непосильной для родителей Омара – 16 тысяч долларов.

Сегодня в нашу редакцию обратился отец мальчика Сунай Мамедов, который сообщил радостную новость – эти расходы взяла на себя благотворительная организация «Təmiz Ürək». В связи с этим сбор денег на маленького Омара объявляется закрытым.

Мы благодарим каждого, кто не остается равнодушными к горю чужой семьи и жертвует финансовые средства в «копилку добра». Да не оскудеет рука дающего!

Лейла Мамедова

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