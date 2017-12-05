Работники сферы связи и высоких технологий Азербайджана удостоены медалей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалями работников сферы связи и высоких технологий за плодотворную деятельность.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно распоряжению, следующие лица награждены:
медалью «Терегги»
Аббасов Адалят Аскер оглу
Аббасов Микаил Гуммет оглу
Джамалов Иншад Кямал оглу
Ахмедов Фуад Сулейман оглу
Гафаров Сабухи Сабир оглу
Мамедзаде Мобил Гариб оглу
Омаров Гасан Гусейн оглу
Рахманов Адиль Талыб оглу
медалью «За отличие на государственной службе»
Мехтиев Захид Ариф оглу.
Р.Д., И.А.