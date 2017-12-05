1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Работники сферы связи и высоких технологий Азербайджана удостоены медалей

Сегодня в 19:27 ~ 1 минута на чтение 364
Работники сферы связи и высоких технологий Азербайджана удостоены медалей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалями работников сферы связи и высоких технологий за плодотворную деятельность.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно распоряжению, следующие лица награждены:

медалью  «Терегги»

Аббасов Адалят Аскер оглу

Аббасов Микаил Гуммет оглу

Джамалов Иншад Кямал оглу

Ахмедов Фуад Сулейман оглу

Гафаров Сабухи Сабир оглу

Мамедзаде Мобил Гариб оглу

Омаров Гасан Гусейн оглу

Рахманов Адиль Талыб оглу

медалью «За отличие на государственной службе»

Мехтиев Захид Ариф оглу.

Р.Д., И.А.

364

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2017 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net