Работники нефтяной промышленности Азербайджана награждены орденами и медалями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников нефтяной промышленности страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За многолетнюю плодотворную деятельность в области нефтяной промышленности в Азербайджанской Республике наградить следующих лиц:

орденом «Шохрат»

Гасанова Гамида Газанфар оглу

орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Алиева Рашада Гадим оглу

орденом «Эмек» 3-й степени

Бекирова Шаига Ханбаба оглу

Гусейнова Габиба Абдул оглу

Искендерова Ровшана Мирзагусейн оглу

Исмайлова Эльмана Аббас оглу

Гулиева Наримана Абубекир оглу

медалью «Терегги»

Абаслы Гулу Нариман оглу

Абасова Гасана Али оглу

Аббасова Амира Зейнал оглу

Аббасова Гадира Сеидахмед оглу

Аббасова Рафига Гумбат оглу

Абдуллаева Фагани Назир оглу

Ахундова Ихтияра Али Расим оглу

Аян Мустафу

Азадлы Намига Назим оглу

Байрамова Эльмана Аллахверди оглу

Байрамову Матанет Вилаят гызы

Джафарова Надира Зейнал оглу

Ахмедова Ханахмеда Ахмед оглу

Ахмедова Шихбалу Шихали оглу

Ахмедова Захида Нурахмед оглу

Алиева Арифа Алиага оглу

Алиева Гасана Миралам оглу

Алиева Мамеда Гурбан оглу

Алиева Ясера Хасай оглу

Ализаде Мардана Фарман оглу

Фейзиева Нудрета Идаят оглу

Гаджиеву Гюльнару Ханым Шаиг гызы

Гасанова Афлатуна Мурсал оглу

Гасанова Алекпера Расул оглу

Гасанова Ильгара Лютфиг оглу

Гусейнова Арифа Гюльахмед оглу

Гусейнова Расима Энвер оглу

Гусейнова Тофига Вели оглу

Ханкишиева Ифрахила Ибрагим оглу

Исмайлова Акифа Мухаммед оглу

Кятибли Руфата Рафиг оглу

Керимова Гасанбека Сейфутдиновича

Кирдоду Игоря Ивановича

Мехтиева Мехмана Адил оглу

Мамедова Анара Фаррух оглу

Мамедова Эмиля Бахруз оглу

Мамедова Фархада Балабек оглу

Мамедова Низами Али оглу

Мамедова Сахиба Гахраман оглу

Мамедова Яшара Мамед Керим оглу

Мирзоева Амиля Джаналы оглу

Мирзоева Гюльмамеда Нифти оглу

Назирова Джаваншира Надир оглу

Новрузова Али Тофиг оглу

Рагимова Гивамеддина Аббас оглу

Рустамова Полада Сабир оглу

Салимова Зульфугара Абдурагим оглу

Султанова Фуада Гусейнага оглу

Шафиева Рафика Шафи оглу

Тагиева Залида Абдулгамид оглу

Тахирова Тарлана Тельман оглу».

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