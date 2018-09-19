Работникам нефтяной промышленности Азербайджана присвоены почетные звания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий работникам нефтяной промышленности страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За многолетнюю плодотворную деятельность в области нефтяной промышленности в Азербайджанской Республике присвоить почетные звания Азербайджанской Республики следующим лицам:

«Заслуженный инженер»

Асланову Ильхаму Таги оглу

Гусейнову Отелю Ахмедия оглу

Гулиеву Кериму Ягуб оглу

Мехтиеву Фаигу Мехти оглу

Нагиеву Роману Фархад оглу

Шамилову Валеху Мамед оглу

«Заслуженный учитель»

Велиеву Фуаду Гасан оглу».

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