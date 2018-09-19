Работникам нефтяной промышленности Азербайджана предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении работникам нефтяной промышленности страны персональной пенсии Президента Азербайджана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, и в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики «Об учреждении персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики» от 11 июня 2002 года номер 715 постановляю:

1.За многолетнюю плодотворную деятельность в области нефтяной промышленности в Азербайджанской Республике предоставить персональную пенсию Президента Азербайджанской Республики следующим лицам:

Гасанову Рагифу Ягуб оглу

Нариманову Акифу Али оглу

Оруджеву Низами Наджафгулу оглу

Рамазановой Эльмире Мамедэмин гызы.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

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