Работа межбанковского карточного центра Азербайджана отвечает международным стандартам  PCI-DSS

Межбанковский карточный центр (МКЦ) Азербайджана в феврале прошел сертификационный аудит, результаты которого позволили ему получить его первый международный сертификат PCI-DSS с целью дальнейшего подключения к глобальной сети Международных карточных организаций (МКО).

Об этом 1news.az сообщил информированный источник в банковских кругах, связанных с работой платежных карточных систем.

Результат аудита показал, что МКЦ отвечает всем международным требованиям безопасности инфраструктуры по работе с платежными пластиковыми картами, успешно обрабатывает данные по операциям с этими картами и выполняет межбанковские расчеты.

Стандарты PCI DSS состоят из 12 основных требований для оценки политики безопасности, процедур и рекомендаций по платежным картам, а также подзадачи, охватывающих ряд основополагающих директив.

Крайне важно, чтобы любые банки и сервисные центры, которые связаны с работой с платежными картами, ведущие обработку, передачу и расчет транзакций с этими картами, отвечали требованиям PCI-DSS.

Как пояснил сегодня Центробанк Азербайджана, повышение безопасности и устойчивости инфраструктуры национальной платежной системы страны является одним из приоритетов, стоящих перед ЦБА, и в этой области предпринимаются постоянные меры.

Напомним, что МКЦ был создан Центробанком Азербайджана в 2016 году и был введен в эксплуатацию в целях повышения доверия к области платежных карт и дальнейшего повышения безопасности операций.

Работа МКЦ строится на базе современных технологий.

«Проверка на соответствие требованиям PCI DSS поможет непрерывности операций, осуществляемых через МКЦ», - отметил ЦБА.

Аудит проходит ежегодно.

Лада Евграшина, Г.Р.