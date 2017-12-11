Работа банков Азербайджана за 10 месяцев дала прибыль

Суммарная чистая прибыль банков в Азербайджане за январь-октябрь 2017 года составила 549,6 млн манатов, следует из информации Палаты по надзору за финансовыми рынками (ПНФР).

В январе-октябре 2017 года процентные доходы банков составили 1 млрд 582,3 млн манатов, из них 1 млрд 168,5 млн манатов - по выданным кредитам.

Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 828,9 млн манатов.

В январе-октябре 2017 года совокупная чистая операционная прибыль банков составила 880,9 млн манатов.

Доналоговая прибыль банковского сектора Азербайджана составила 574,7 млн манатов, выплаты по налогу на прибыль – 25,1 млн манатов.

Суммарные активы банковской системы Азербайджана к 1 ноября 2017 года достигли 26 млрд 311,6 млн манатов, кредитный портфель - 11 млрд 707,5 млн манатов.

Суммарная капитализация банков в Азербайджане в настоящее время составляет 3 млрд 95 млн манатов (рост на 62,1%).

Обязательства банков на начало ноября 2017 года составляют 23 млрд 216,6 млн манатов (спад на 21,4%). В том числе обязательства перед Центральным банком – 566,6 млн манатов (спад в 3 раза).

В Азербайджане действует 31 банк, в том числе 16 - с иностранным капиталом.

Лада Евграшина, Г.Р.