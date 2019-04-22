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Rabitabank выдал первую компенсацию! – ФОТО

Сегодня в 11:00 ~ 1 минута на чтение 416
Rabitabank выдал первую компенсацию! – ФОТО

Начиная с сегодняшнего дня в соответствии с Указом главы государства «О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц в Азербайджанской Республике» начинается процесс выдачи компенсаций.

Rabitabank, активно участвующий во всех мероприятиях, проводимых Палатой по надзору за финансовыми рынками, по просвещению общественности, приступил к выдаче компенсаций физическим лицам, имевшим или имеющим кредиты в иностранной валюте, а также к реструктуризации проблемных кредитов.

Хотим напомнить, что в соответствии с Указом, исходя из того факта, что просроченные кредиты физических лиц будут реструктурированы, проценты, начисленные по этим кредитам, будут списаны, а судебные дела отозваны.

Следует отметить, что клиентам для получения компенсации будут отправлены СМС-сообщения с указанием филиала и даты, в которые они могут обратиться в банк за компенсацией.

Один из первых независимых банков страны - Rabitabank - на службе у своих клиентов с сетью, состоящей из 23-х филиалов, 2 отделов и 65 ATM. Для получения более подробной информации об услугах, товарах и выгодных кампаниях достаточно войти на относящийся к «горячей линии» «133» сайт www.133.az или позвонить в Центр информации «133».

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