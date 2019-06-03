«Qanc**ın qızı bir yerdə durmur»: Уволена воспитательница, грубо оскорблявшая детей в бакинском детсаду - ВИДЕО

Внимание, в видео присутствует ненормативная лексика!

По итогам служебной проверки уволена воспитательница, грубо оскорблявшая детей в детском саду №331, расположенном в поселке Зых Сураханского района Баку.

Как сообщает 1news.az, она была уволена сразу после распространения видео, на котором нецензурными словами оскорбляет детей и их родителей.

Отметим, что видео случайно распространила в родительской группе в WhatsApp сама воспитательница, по ошибке отправив его вместе с фотографиями детей. Подобное видео еще раз доказывает, что в бакинских детсадах есть еще много проблем, в том числе и с неадекватным персоналом.

Тимур Рзаев

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