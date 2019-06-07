Пять книг, которые стоит прочесть: советует Эмин Агаларов - ФОТО

1news.az при поддержке Audiokitab продолжает проект #Top5books, целью которого является повышение интереса к чтению.

В этой рубрике известные люди нашей страны делятся впечатлениями о пяти книгах, которые произвели на них сильное впечатление и которые они советуют к обязательному прочтению. Рубрика эта еженедельная, так что каждый из наших читателей сможет выбрать для себя то, что покажется ему наиболее интересным из предложенного списка книг.

И сегодня свои пять книг советует народный артист Азербайджана Эмин Агаларов.

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Сидни Шелдон «Мастер Игры»

Сидни Шелдон – мастер создания увлекательных историй, которые захватывают с первых минут прочтения. И пусть в чем-то они похожи на сказку, все равно в них можно почерпнуть много полезного и интересного.

В жизни героини романа «Мастер игры» Кэйт Блэкуэлл было все - любовь и богатство, захватывающие приключения и невероятные коммерческие сделки. Но счастлива ли она? Действительно ли она стала «хозяйкой жизни» или осталась беспринципной интриганкой, какой была в те годы, когда создавала основу колоссального богатства клана Блэкуэллов? Ум, красота, предприимчивость, смелость – все это помогает Ларе Камерон, бедной девочке из провинциального городка, стать хозяйкой огромной строительной империи, одной из самых богатых женщин Америки. Путь этот труден и не прям, ее ждут взлеты и падения, ей придется столкнуться с предательством друзей и с местью врагов в романе «Звезды сияют с небес».

Эрих Мария Ремарк «Три товарища»

Работу над романом Э.М.Ремарк начал в 1932 году. Книга была закончена и издана датским издательством Gyldendal под названием «Kammerater» в 1936 году. На русский язык роман перевели в 1958 году.

Это – один из пронзительных романов Ремарка, действие которого происходит в Германии конца двадцатых годов. Главные герои – неразлучные друзья Отто Кестер, Готтфрид Ленц и Роберт Локамп (от его лица идет повествование). Друзья неразлучны еще с Первой мировой войны, в которой вместе принимали участие. Все вместе они работают в автомастерской. Ситуация в послевоенной Германии непростая: работы нет, население живет скромно, многие познали безработицу и даже голод. Надежды на более светлое будущее ни у кого нет. Друзья много работают, а в свободное время веселятся с другими такими же молодыми людьми. Далеко вперед никто из них не загадывает.

Этот роман продолжает тематику «потерянного поколения». Люди, прошедшие через горнило войны, не могут уйти от призраков прошлого. Военные воспоминания постоянно мучают главного героя. Голодное детство стало причиной болезни его любимой. Но именно военное братство сплотило трех товарищей. И они готовы на все ради дружбы. Несмотря на пропитавшую его смерть, роман говорит о жажде жизни.

Теодор Драйзер «Финансист»

Американский романист Теодор Драйзер давно занял почетное место среди классиков мировой литературы. Тема большого бизнеса, людей, как преуспевших в нем, так и потерпевших фиаско, привлекала внимание Т.Драйзера еще в те годы, когда он занимался журналистикой.

Герой романа «Финансист» - Фрэнк Каупервуд - не только удачливый бизнесмен и владелец огромного состояния. Он обладает особым магнетизмом, сверхъестественной властью как над мужчинами, так и над женщинами. Богатство для него не цель, а средство, позволяющее Каупервуду жить, руководствуясь принципом: «Мои желания прежде всего».

Юваль Ной Харари «Sapiens»

Сто тысяч лет назад Homo sapiens был одним из, как минимум, шести видов человека, живших на этой планете, – ничем не примечательным животным, которое играло в экосистеме роль не большую, чем гориллы, светлячки или медузы. Но около семидесяти тысяч лет назад загадочное изменение когнитивных способностей Homo sapiens превратило его в хозяина планеты и кошмар экосистемы. Как человек разумный сумел покорить мир? Что стало с другими видами человека? Когда и почему появились деньги, государства и религия? Как возникали и рушились империи? Почему почти все общества ставили женщин ниже мужчин? Как наука и капитализм стали господствующими вероучениями современной эры? Становились ли люди с течением времени счастливее? Какое будущее нас ожидает?

Юваль Харари показывает, как ход истории формировал человеческое общество и действительность вокруг него. Его книга прослеживает связь между событиями прошлого и проблемами современности и заставляет читателя пересмотреть все устоявшиеся представления об окружающем мире.

Габриэль Гарсиа Маркес «100 лет одиночества»

«Сто лет одиночества» - роман колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса, одно из наиболее характерных и популярных произведений в направлении магического реализма. Впервые роман был издан в Буэнос-Айресе в июне 1967 года тиражом 8000 (сначала 3000, потом 5000) экземпляров. Роман был удостоен премии Ромуло Гальегоса. На сегодняшний день продано более 30 миллионов экземпляров, роман переведен на 35 языков мира.

В этом романе показаны зарождение, расцвет, закат и гибель рода Буэндиа. История этого рода – это история одиночества, так или иначе проявившегося в судьбе каждого из Буэндиа. Одиночество, разобщенность членов семьи, их неспособность понять и быть понятыми друг другом приобретают в романе поистине мифологический характер. Да и сама история нескольких поколений семьи Буэндиа приобретает характер родового мифа, а с ним и его характерные черты – тяга к инцесту и связанное с ним проклятие, заданность и предопределенность судьбы героев. В романе она воплощена в образе цыгана Мелькиадеса, записавшего на санскрите летопись рода, расшифрованную за несколько минут до гибели Макондо и всех Буэндиа. Одновременно в романе присутствует и пародия на миф. Средством пародии является особый ироничный смех писателя, проявляющийся в нарочито мифологических построениях, обыденном тоне повествования, рассказывающего порой о событиях абсурдных или откровенно фантастических. Мифотворящая «реальность чудесного», «магический реализм» латиноамериканской прозы выступают в романе как важнейшее средство создания неповторимого облика Америки и одновременно как пародия на самого себя.

***

Каждая из этих книг появилась в моей жизни в нужный момент. Они помогли мне открыть глаза и лучше понять до сих пор актуальные для человечества проблемы. А некоторые из них – даже разобраться в вопросах, волнующих меня в тот или иной период жизни.

Я считаю, что книга должна наполнять человека новыми эмоциями, давать пищу для размышления, способствуя появлению новых мыслей и идей, быть мотиватором. Именно такими оказались эти книги для меня, и поэтому я готов посоветовать их.

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