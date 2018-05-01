Пярвин Абиева: «Очень счастлива, Льюис Хэмилтон тоже любит меня» - ФОТО

Азербайджанская актриса Пярвин Абиева в минувший уикенд наблюдала за Гран-при Азербайджана «Формулы 1» в Баку.

Как оказалось, фаворитом гоночного уикенда для П.Абиевой был Льюис Хэмилтон, ставший обладателем Гран-при Азербайджана «Формулы 1», с чем актриса поздравила гонщика в Instagram Stories, где разместила его снимок с комментарием «my love» (моя любовь).

На что Л.Хэмилтон ответил ей в direct, отправив смайл в виде сердца. «Очень счастлива, Льюис Хэмилтон тоже любит меня», - пишет П.Абиева, делясь в соцсети Instagram скрином переписки с обладателем Гран-при Азербайджана «Формулы 1».

Отметим, что сегодня Пярвин Абиева является одной из самых знаменитых актрис в азербайджанском кинематографе и одной из самых популярных персон азербайджанского шоу-бизнеса в социальной сети Instagram, где на ее страницу подписано более 623.000 фолловеров.

В.Ф, Г.Р.