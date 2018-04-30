PwC констатировал многократный рост прибыли Центробанка Азербайджана

Прибыль Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в 2017 году составила 3,5 млрд манатов, что в 8,7 раза больше показателя 2016 года, следует из финансового отчета ЦБА, аудированного PwC.

Активы ЦБА по итогам 2017 года составили 22,6 млрд манатов (снижение на 11%), обязательства - 18,12 млрд манатов (снижение на 7%), общий капитал - 4,5 млрд манатов (снижение на 23%).

Основные расходы монетарного регулятора в прошлом году пришлись на переоценку валютной позиции (204 млн манатов), административные и другие операции (64,56 млн манатов), процентные расходы (282,13 млн манатов).

Лада Евграшина, Г.Р.