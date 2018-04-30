1news.az
Деньги
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

PwC констатировал многократный рост прибыли Центробанка Азербайджана

Сегодня в 11:20 ~ 1 минута на чтение 367
PwC констатировал многократный рост прибыли Центробанка Азербайджана

Прибыль Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в 2017 году составила 3,5 млрд манатов, что в 8,7 раза больше показателя 2016 года, следует из финансового отчета ЦБА, аудированного PwC.

Активы ЦБА по итогам 2017 года составили 22,6 млрд манатов (снижение на 11%), обязательства - 18,12 млрд манатов (снижение на 7%), общий капитал - 4,5 млрд манатов (снижение на 23%).

Основные расходы монетарного регулятора в прошлом году пришлись на переоценку валютной позиции (204 млн манатов), административные и другие операции (64,56 млн манатов), процентные расходы (282,13 млн манатов).

Лада Евграшина, Г.Р.

367

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Деньги

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net