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Путин встретился в Кремле с представителями оборонных ведомств стран-партнеров, включая Азербайджан – ФОТО

Сегодня в 11:10 ~ 1 минута на чтение 325
Путин встретился в Кремле с представителями оборонных ведомств стран-партнеров, включая Азербайджан – ФОТО

Президент РФ Владимир Путин встретился в четверг в Кремле с руководителями оборонных ведомств ряда стран, приглашенными на торжественный вечер по случаю Дня защитника Отечества в Государственном Кремлевском дворце.

Среди гостей – представители оборонных ведомств Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Венесуэлы, Катара, Монголии и Сербии, сообщается на сайте Кремля.

Азербайджан был представлен на уровне заместителя министра обороны, генерал-лейтенант Керим Велиев.

«У вас как у людей в погонах особое отношение к оружию, к армии, ко всей силовой составляющей государства. Вы как никто другой понимаете, насколько бережно нужно к этому относиться и как высоко ценится доверие в такой чувствительной области, как военное дело», - сказал в своем выступлении на вечере Владимир Путин.

«Тех из вас, для кого 23 февраля является исторической датой, связанной с развитием вооруженных сил, я поздравляю вдвойне. Всем вам, вашим сослуживцам, вашим народам хочу пожелать всего самого доброго. А вам хочу пожелать успехов в обеспечении безопасности ваших государств. Спасибо большое, что вы сегодня вместе с нами», - сказал Путин.

Отметив, что в России создан Национальный центр обороны страны – высокотехнологичная структура для управления Вооруженными силами – Путин выразил надежду, что этот опыт может быть заимствован и представленными на вечере партнерами России.

Елена Остапенко, Э.Т.

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