1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Путин, Трамп, Хашогги, Меган Маркл: Time назвал претендентов на звание «Человек года»

Сегодня в 09:48 ~ 1 минута на чтение 472
Путин, Трамп, Хашогги, Меган Маркл: Time назвал претендентов на звание «Человек года»

Влиятельный журнал Time обнародовал имена претендентов на звание «Человек года» в 2018 году.

Издание с 1927 года в каждом декабрьском номере называет «Человека года», повлиявшего на мир лучшим или худшим образом.

Среди номинантов этого года президенты России Владимир Путин, США Дональд Трамп, Республики Корея Мун Джэин, саудовский обозреватель Джемаль Хашогги, глава ФБР Роберт Мюллер, кинорежиссер и продюсер Райан Куглер, супруга принца Гарри Меган Маркл.

Как сообщает CNN Türk, обосновывая включение Хашогги в список претендентов, журнал Time отмечает, что смерть журналиста вызвала международный резонанс.

Саудовский обозреватель Джемаль Хашогги, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства – его задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии.

Турция выступает за организацию судебного процесса по делу Хашогги в Стамбуле.

Ф.Багирова

Telegram WhatsApp

472

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net