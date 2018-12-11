Путин, Трамп, Хашогги, Меган Маркл: Time назвал претендентов на звание «Человек года»

Влиятельный журнал Time обнародовал имена претендентов на звание «Человек года» в 2018 году.

Издание с 1927 года в каждом декабрьском номере называет «Человека года», повлиявшего на мир лучшим или худшим образом.

Среди номинантов этого года президенты России Владимир Путин, США Дональд Трамп, Республики Корея Мун Джэин, саудовский обозреватель Джемаль Хашогги, глава ФБР Роберт Мюллер, кинорежиссер и продюсер Райан Куглер, супруга принца Гарри Меган Маркл.

Как сообщает CNN Türk, обосновывая включение Хашогги в список претендентов, журнал Time отмечает, что смерть журналиста вызвала международный резонанс.

Саудовский обозреватель Джемаль Хашогги, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства – его задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии.

Турция выступает за организацию судебного процесса по делу Хашогги в Стамбуле.

Ф.Багирова