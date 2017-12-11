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Путин прокомментировал решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля

Сегодня в 19:32 ~ 1 минута на чтение 145
Путин прокомментировал решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля

Разрешение палестино-израильского конфликта требует долгосрочных и справедливых договоренностей, отвечающих интересам всех сторон, любые шаги, предвосхищающие это, являются контрпродуктивными, заявил президент РФ Владимир Путин.

Таким образом, российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси впервые прокомментировал решение США признать Иерусалим столицей Израиля.

«Наши страны вместе выступают за скорейшее возобновление прямого палестино-израильского диалога по всем спорным вопросам, включая статус Иерусалима. Необходимы долгосрочные и справедливые договоренности, которые отвечали бы интересам обеих сторон. И, конечно, эти договоренности должны соответствовать принятым ранее решениям международного сообщества», — заявил Путин.

«Россия полностью поддерживает все решения, которые были приняты ранее по этому вопросу СБ ООН. Считаем контрпродуктивными любые шаги, предвосхищающие исход диалога между палестинцами и израильтянами. Считаем, что такие шаги являются дестабилизирующими, не помогают разрешению ситуации, а наоборот, провоцируют конфликт», — добавил он.

РИА Новости

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