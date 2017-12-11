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Путин приказал начать вывод российской группировки из Сирии

Сегодня в 15:07 ~ 1 минута на чтение 184
Путин приказал начать вывод российской группировки из Сирии

Президент РФ Владимир Путин, прибывший в понедельник утром на российскую базу в сирийском Хмеймиме, отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.

«Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — заявил Путин, выступая перед военнослужащими.

По его словам, российские военные возвращаются на Родину с победой.

В марте 2016 года российский президент принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению.

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