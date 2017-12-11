Путин прибыл в Анкару на переговоры с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин прибыл в Анкару, где у него запланированы переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин и Эрдоган планируют обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего, ход реализации крупных совместных проектов в области энергетики.

Кроме того, Путин и Эрдоган обменяются мнениями по ключевым международным проблемам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и сирийское урегулирование. На прошлой неделе Путин объявил о полном разгроме террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» на обоих берегах Евфрата в Сирии.

В пресс-службе администрации турецкого лидера заявили, что лидеры России и Турции обсудят проблему Иерусалима, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе администрации турецкого лидера.

Президент США Дональд Трамп в минувшую среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

РИА Новости