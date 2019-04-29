Путин посоветовал Зеленскому вернуть Саакашвили гражданство

Президент России Владимир Путин посоветовал победителю выборов в Украине Владимиру Зеленскому, говорящему о правах человека, вернуть гражданство бывшему грузинскому главе и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

Об этом 29 апреля сообщает ТАСС.

«Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича», — сказал журналистам российский глава.

Саакашвили получил украинский паспорт в 2015 году. Тогда же он был назначен на должность губернатора Одесской области. В 2016 году политик лишился поста, а летом следующего года — украинского гражданства.

В сентябре 2017-го Саакашвили попытался въехать в страну из Польши. После того как пограничники перекрыли въезд, он с помощью сторонников прорвал кордон и оказался на территории Украины. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф в размере около $130. После этого Саакашвили провел в стране несколько акций с требованием отставки властей.

Власти Украины 12 февраля 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, откуда он незаконно попал на украинскую территорию. По его словам, его заставили сесть в самолет, применив грубую силу.

Позже, 21 февраля, государственная пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года.

21 апреля Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета. По его словам, запрет был введен действующим президентом Украины Петром Порошенко незаконно, и Саакашвили хочет прилететь и защитить себя. На следующий день в погранслужбе страны заявили, что экс-губернатор не имеет законных оснований для въезда на Украину.

Эльшан Рустамов, Г.Р.