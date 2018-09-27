Путин отметил важность развития отношений с Азербайджаном

Лидер России Владимир Путин заявил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву о важности сохранения импульса на позитивное развитие отношений и сохранение достигнутых ранее договоренностей, сообщает РИА Новости.



«Безусловно, здорово, что есть возможность воспользоваться этой ситуацией и поговорить о двусторонних отношениях. Мы отмечали еще и в Сочи, что отношения развиваются позитивно в экономике, в других сферах, теперь очень важно тот импульс, который был придан нашему взаимодействию в ходе Вашего визита в Россию, и те документы, которые мы с вами подписали, чтобы импульс не пропал и чтобы документы не пропали», - сказал Путин.

Кроме того, российский лидер, который ранее в четверг посетил ЧМ по дзюдо в Баку, отметил его достойную, на высоком международном уровне организацию. «Это - большой вклад в развитие мирового спорта», - сказал Путин.

Он также назвал важным участие двух лидеров в межрегиональном форуме Россия-Азербайджан.

А.А.