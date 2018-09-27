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Путин назвал сроки проведения саммита Россия-Иран-Азербайджан

Сегодня в 14:22 ~ 1 минута на чтение 410
Путин назвал сроки проведения саммита Россия-Иран-Азербайджан

Российско-азербайджанско-иранский саммит пройдет в России в августе, сообщил Президент РФ Владимир Путин на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает РИА Новости.

«Мы договорились о том, что в августе проведем в России очередной российско-азербайджанско-иранский саммит», - сказал Путин в ходе встречи в пятницу.

Если говорить о сфере двусторонней торговли, отметил российский лидер, то товарооборот РФ и Азербайджана в прошлом году увеличился почти на 14% и достиг 2,5 миллиарда долларов.

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