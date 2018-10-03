Путин назвал ошибкой США подрыв доверия к доллару

США совершают большую стратегическую ошибку, подрывая доверие к доллару как к резервной валюте, считает президент РФ Владимир Путин.

"Подрывают веру в нее (американскую валюту - прим.), как в этот универсальный инструмент, реально пилят сук, на котором сидят", - заявил он на пленарном заседании Российской энергетической недели в Москве.

По мнению Путина, ошибка США типична для любой империи, которая полагают, что такие решения останутся без негативных последствий. "Но нет, они (последствия - прим.) наступают рано или поздно", - предостерег президент.

Ранее в правительстве прокомментировали сообщения СМИ о том, что Россия намерена отказаться от расчетов в долларах. Как сообщила пресс-служба кабмина, прорабатывается вопрос по снижению зависимости российский экономики от американской валюты.

RG