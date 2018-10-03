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Путин назначил уроженца Баку губернатором Петербурга - ФОТО

Сегодня в 22:40 ~ 1 минута на чтение 856
Путин назначил уроженца Баку губернатором Петербурга - ФОТО

Новым губернатором Петербурга станет Александр Беглов, до этого работавший представителем президента в Северо-Западном округе.

Георгий Полтавченко, работавший губернатором с 2011 года, уйдет на предложенное ему место главы совета директоров Объединенной судостроительной корпорации.

Полтавченко родился 24 февраля 1953 года в Баку.

До 1999 года он был налоговиком, возглавлял Управление Федеральной службы налоговой полиции по Санкт-Петербургу, затем его переместили на место полномочного представителя Президента в Ленинградской области, где он работал до 2000 года, после чего стал полномочным представителем Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Эту должность он занимал до 2011 года, когда стал губернатором.

Следует отметить, что Александр Беглов также родился 19 мая 1956 года в Баку.

Беглову 62 года, он член «Единой России», до 1990 года занимал руководящие должности в КПСС.

С 1999 года он был главой администрации Курортного административного района Санкт-Петербурга, затем стал вице-губернатором Петербурга. С 2004 года он был помощником президента, а в 2008-2012 - замглавы администрации президента.

23 мая 2012 года Владимир Путин, после вступления в должность президента, назначил Беглова полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе, затем его переназначили в Зеверо-Западный округ.

Теперь он занял место губернатора Петербурга.

Александр Дмитриевич Беглов

Георгий Сергеевич Полтавченко

«Ведомости»

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