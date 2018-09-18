Путин намерен встретиться в Ереване с Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном - СМИ

Премьер-министр Никол Пашинян 8 сентября посетил Москву и встретился с Владимиром Путиным, предложив ему совершить ответный визит в Армению. Путин, похоже, принял приглашение, передав через своего пресс-секретаря Пескова, что посетит Ереван, хотя относительно даты визита ясности пока нет.

Об этом, как сообщает 1news.az, напоминает газета «Жаманак», развивая тему.

«Но уже известно, что, независимо от даты, Путин намерен встретиться в Ереване со вторым и третьим президентами Армении Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном.

Если он приезжает в Армению для того, чтобы с ними встретиться, то было бы лучше, если бы этот визит не состоялся вовсе, потому что после этого арест Роберта Кочаряна может стать вообще краеугольным камнем армяно-российских отношений», - пишет издание.

С.А., Э.Т.