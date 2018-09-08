Путин и Пашинян обсудили двусторонние отношения России и Армении - ВИДЕО

Отношения России и Армении поступательно развиваются по всем направлениям.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В начале беседы российский лидер отметил, что связи двух стран носят особый характер на протяжении веков. "На сегодняшний день отношения между Арменией и Россией развиваются поступательно по всем направлениям - это касается сферы политических отношений, военной сферы, вопросов безопасности, экономического сотрудничества", - сказал Путин.

Российский лидер на встрече с главой армянского правительства предложил "сверить часы" по текущим и среднесрочным вопросам.

"Я очень рад вас видеть для того, чтобы сверить часы по поводу нашего текущего взаимодействия и в среднесрочной перспективе", - обратился Путин к Пашиняну.

Президент обратил внимание, что Россия уверено занимает первое место среди экономических партнеров Армении и является самым большим инвестором в экономику республики. Путин отметил диверсифицированный характер торгово-экономических связей двух стран. "Это и энергетика, причем и углеводородная энергетика, поставки газа, причем по самым низким ценам, по которым "Газпром" поставляет газ в мире - по $150 за тысячу кубов; это и атомная энергетика, это тепловая генерация", - перечислил президент РФ. Он отметил развитие отношений также в металлургии и в машиностроении.

Путин назвал отрадным рост товарооборота РФ и Армении в 2017 году почти на 30%. По его словам, за первое полугодие текущего года рост также составил более 22%. "Если так дело дальше пойдет, мы превысим показатели прошлого года", - заключил президент РФ.

Пашинян тоже обратил внимание на особый характер отношений Москвы и Еревана. "Вопреки некоему пессимизму, который присутствует и в армянской, и в российской прессе, и в социальных сетях, я думаю, что наши отношения развиваются очень динамично, очень естественно", - сказал премьер Армении, назвав главной задачей раскрытие всего потенциала двусторонних связей.

Он выразил уверенность, что в отношениях России и Армении "нет нерешаемых вопросов".

"Я думаю, что в наших отношениях есть много хороших новостей", - согласился премьер-министр Армении. По его словам, нужно "принять решения по некоторым направлениям и, конечно же, подумать, что дальше делать, чтобы дальше более динамично развивались наши отношения". "Очень рад этой встрече, я уверен, что мы сможем сохранить эту регулярность (контактов)", - сказал Пашинян, напомнив, что это уже третья такая встреча лидеров за последние четыре месяца. Как подчеркнул премьер Армении, "такая регулярность подчеркивает особый характер отношений между нашими странами и особый характер наших личных отношений".

"Мы, конечно же, сегодня обсудим очень широкий круг вопросов, и я уверен, что эти вопросы будут решены, и мы будем опираться на уважение интересов наших стран, уважение суверенитета наших стран и на принципы невмешательства во внутренние дела друг друга. Я очень рад, что российские представители каждый раз, когда говорят о наших отношениях, подчеркивают еще и все эти принципиальные вопросы", - сказал Пашинян. "Да, конечно, у нас блестящие отношения, но я думаю, что не надо на этом останавливаться, и у нас есть большой потенциал и в политическом отношении, и в экономическом отношении, и в смысле военно-технического сотрудничества, и в укреплении гуманитарных связей", - заключил премьер Армении, подтвердив настрой Еревана на дальнейшее укрепление не только двусторонних связей с Москвой, но и отношений в рамках ОДКБ и Евразийского экономического союза.

ТАСС