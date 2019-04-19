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Путин и Пашинян могут встретиться 29 мая

Сегодня в 13:40 ~ 1 минута на чтение 321
Путин и Пашинян могут встретиться 29 мая

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что лидеры РФ и Армении Владимир Путин и Никол Пашинян могут провести двустороннюю встречу "на полях" Высшего совета Евразийского экономического союза, который пройдет 29 мая в Казахстане.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости.

"Политическое взаимодействие РФ и Армении выстраивается очень конструктивно, динамично. Лидеры наших стран в прошлом году встречались семь раз, они находятся в постоянном контакте, телефонные разговоры.

Двадцать девятого мая будет встреча на полях Высшего совета ЕАЭС, который будет проходит в Казахстане, а 1 октября такое же мероприятие будет проходить в Ереване, где также будет возможность лидерам наших стран провести встречу", - заявила она на встрече с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном.

А.С.

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