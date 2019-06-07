Путин и Пашинян коснулись проблемы карабахского урегулирования

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин в ходе двусторонней встречи в Санкт-Петербурге обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Армении Владимир Карапетян, передает 1news.az со ссылкой на «Арменпресс».

«Петербургский международный экономический форум – очень важное мероприятие, и мы считаем, что участие в подобных мероприятиях на самом высоком уровне важно для наших приоритетов. Недавно в Нур-Султане также состоялась двусторонняя рабочая встреча с Путиным, а сегодня уже официальная встреча. Стороны обсудили экономическое сотрудничество, а также затронули программы военно-технического сотрудничества, подчеркнув их эффективную продолжительность, также подытожили результаты реализованных по итогам договоренностей последних встреч», - сказал Карапетян.

Он сообщил, что лидеры двух стран обсудили также карабахское урегулирование, но в основном обсуждения касались экономической повестки.

«Детального обсуждения карабахского урегулирования не было, было просто отмечено, что есть общее понимание проблемы... Атмосфера была очень дружественной, стороны были настроены решить все вопросы. Были даны поручения межправительственным комиссиям продолжить работы, а также сформировать рабочие группы для решения вопросов, где есть необходимость достижения конкретных результатов», - отметил он.

А.С., Э.Т.