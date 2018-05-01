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Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

Сегодня в 00:26 ~ 1 минута на чтение 204
Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после того, как обнародовал разведданные о секретной военно-ядерной программе Ирана, говорится в официальном микроблоге Twitter главы израильского правительства.

В прямом эфире местного телевидения Нетаньяху на иврите и английском рассказал, что в распоряжение Израиля попал полутонный архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием «проект Амад».

«Сегодня вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел беседу с президентом России Владимиром Путиным после обнародования документов о иранской военно-ядерной программе», — сказано в сообщении.

«Оба лидера также обсудили ситуацию в Сирии и договорились встретиться как можно скорее», — написала в Twitter канцелярия Нетаньяху.

Обличительное заявление Нетаньяху прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых три года назад с Ираном по поводу его ядерной программы. Россия является одной из шести стран, которые подписывали атомную сделку.

РИА Новости

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