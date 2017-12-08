Путин и Эрдоган разделяют взгляды по Иерусалиму

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре вечером в четверг решение США о признании Иерусалима столицей Израиля и перенос американского посольства из Тель-Авива.

Как сообщает Anadolu со ссылкой на источники в администрации турецкого президента,

Эрдоган подчеркнул, что этот шаг Вашингтона отрицательно скажется на мире и стабильности в регионе. Он подчеркнул, что аннексия Израиля в Иерусалиме была признана в 1980 году мировым сообществом и ООН.

Со своей стороны, президент Путин заявил, что разделяет взгляды турецкого лидера на этот вопрос, и российская сторона поднимет его перед Советом Безопасности ООН.

Оба лидера также договорились поддерживать тесные контакты по вопросам двусторонней и международной повестки.

В то же время пресс-служба Кремля сообщила, что главы двух стран выразили серьезную обеспокоенность в связи с решением США.

«С обеих сторон выражена серьезная обеспокоенность в связи с решением США о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля и объявлением о планах перевода туда из Тель-Авива американского посольства. Такие шаги могут перечеркнуть перспективы ближневосточного мирного процесса», - говорится в сообщении.

В ходе разговора, состоявшегося по инициативе турецкой стороны, Эрдоган проинформировал Путина о созыве 13 декабря текущего года в Стамбуле чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества, посвященного ситуации вокруг Иерусалима.

Лидеры двух стран отметили недопустимость дальнейшей эскалации напряженности в регионе. По их мнению, усилия международного сообщества должны быть направлены на оказание содействия возобновлению палестино-израильских переговоров в целях поиска компромиссного решения всех проблем, включая вопрос о статусе Иерусалима.

«Подтверждена приверженность России и Турции достижению справедливого и жизнеспособного решения ближневосточного кризиса на основе, прежде всего, соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН и реализации права палестинского народа на создание собственного государства», - отметили в пресс-службе.

В ходе разговора были рассмотрены актуальные аспекты двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделено вопросам осуществления стратегических проектов в сфере энергетики. Президенты условились о продолжении личных контактов.



Ф.Багирова