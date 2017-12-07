Путин и Эрдоган обеспокоены решением Трампа по Иерусалиму

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган выразили серьезную обеспокоенность в связи с решением США о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля, сообщила пресс-служба Кремля.



«С обеих сторон выражена серьезная обеспокоенность в связи с решением США о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля и объявлением о планах перевода туда из Тель-Авива американского посольства. Такие шаги могут перечеркнуть перспективы ближневосточного мирного процесса», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Президент Турции Тайип Эрдоган осудил решение американского лидера и заявил о намерении обсудить это с российским коллегой Владимиром Путиным.

РИА Новости