National Geographic Traveler: материал о Баку на обложке издания – ФОТО

Самое известное научно-популярное географическое издание в мире National Geographic Traveler опубликовало в своем последнем номере материал, посвященный столице Азербайджана.

Статья называлась «Признание в любви к Баку от его жителей и знатоков города», которая стала путеводителем по столице Азербайджана для читателей.

Отметим, что данный журнал выпускается на 10 языках в 20 странах мира. Главными темами National Geographic Traveler являются наука, путешествия, природа и приключения. Также здесь имеется раздел фотографий, в который неоднократно попадали кадры Азербайджана.

Представляем вашему вниманию обложку последнего номера, который украсила фотография Центра Гейдара Алиева.

Лейла Мамедова

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