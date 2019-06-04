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Путешествуйте по миру с Azercell!

Сегодня в 16:05 ~ 3 минуты на чтение 156
Путешествуйте по миру с Azercell!

Azercell предлагает своим абонентам новый месячный интернет-роуминг пакет.

Компания Azercell с целью обеспечить доступное и комфортное пользование услугами Интернета в роуминге предоставляет в пользование своим абонентам новый месячный интернет-роуминг пакет. Так, теперь абоненты Azercell могут воспользоваться преимуществами нового месячного интернет-роуминг пакета объемом 3GB-а за 39,90 AZN.

Отметим, что абонентам Azercell, путешествующим за границу, предоставляется возможность выбрать также дневной интернет-роуминг пакет объемом 100 MB за 3,90 AZN, 3-дневный интернет-роуминг пакет объемом 400 MB за 9,90 AZN или же 14-дневный интернет-роуминг пакет объемом 1 GB за 19,90 AZN и тем самым предотвратить непредвиденные расходы по Интернету.

Интернет-роуминг пакеты Azercell действительны в сетях 80-ти операторов, функционирующих в 53-х странах мира, число которых постоянно увеличивается. Более того, в таких популярных направлениях, как Турция, Грузия, США, Катар, Беларусь, Финляндия, Узбекистан, Новая Зеландия, ОАЭ, Китай, Россия, Казахстан, Украина, Таджикистан и Молдова, абоненты Azercell могут пользоваться мобильным интернет-пакетом без необходимости беспокоиться о ручном выборе сети приоритетного оператора, так как интернет-роуминг пакеты действительны в этих странах во всех сетях.

Путешествуйте по миру с самыми доступными интернет-роуминг пакетами от Azercell! Выберите подходящий вам интернет-роуминг пакет и будьте на связи в роуминге этим летом с Azercell!

Для получения дополнительной информации необходимо перейти по ссылке:

https://www.azercell.com/ru/personal/roaming/internetroaming/

Получить дополнительную информацию также можно, обратившись в [email protected]

Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора - ООО Azercell Telekom - был основан в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,1% территории страны и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций, таких как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного Интернета, Сеть на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр (*1111), бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись ASAN İmza и т. д. В 2012 году Azercell впервые предоставил в стране услугу 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в стране и СНГ, получившей международный золотой сертификат “Инвесторы в людей” (İnvestors in People).

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