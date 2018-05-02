1news.az
Спорт
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Путь Эльданиза Азизли к чемпионству – ВИДЕО

Сегодня в 10:39 ~ 1 минута на чтение 142
Путь Эльданиза Азизли к чемпионству – ВИДЕО

Сборная Азербайджана по борьбе завоевала первую золотую медаль на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в российском Каспийске. Как сообщает 1news.az, первыми в борьбу вступили «классики». В самой легкой весовой категории Эльданиз Азизли (55 кг) принес Азербайджану золотую медаль.

Свой путь он начал с ¼ финала, где одержал досрочную победу над представителем Грузии Нугзари Церцумиа.

В полуфинале Эльданиз одержал свою главную победу первенства Европы. Проигрывая по ходу поединка российскому борцу Василию Топоеву со счетом 0:7, Азизли смог одержать блестящую победу (9:7).

После этого мало кто сомневался, что Эльданиз упустит золотые медали. В финале он также досрочно одержал победу над эстонцем Хелари Маигисалу (8:0).

Бронзовую медаль сборной также принес Эльвин Мурсалиев (77 кг). Сегодня сборная может завоевать еще две золотые медали. Мурад Мамедов (60 кг) и Расул Чунаев (72 кг) вышли в финал. В то же время Рафик Гусейнов (82 кг) будет бороться за бронзу, а Эльмана Мухтарова (67 кг) и Орхана Нуриева (97 кг) ждут утешительные схватки.

Теймур Максутов

142

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Спорт

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net