Путь Эльданиза Азизли к чемпионству – ВИДЕО

Сборная Азербайджана по борьбе завоевала первую золотую медаль на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в российском Каспийске. Как сообщает 1news.az, первыми в борьбу вступили «классики». В самой легкой весовой категории Эльданиз Азизли (55 кг) принес Азербайджану золотую медаль.

Свой путь он начал с ¼ финала, где одержал досрочную победу над представителем Грузии Нугзари Церцумиа.

В полуфинале Эльданиз одержал свою главную победу первенства Европы. Проигрывая по ходу поединка российскому борцу Василию Топоеву со счетом 0:7, Азизли смог одержать блестящую победу (9:7).

После этого мало кто сомневался, что Эльданиз упустит золотые медали. В финале он также досрочно одержал победу над эстонцем Хелари Маигисалу (8:0).

Бронзовую медаль сборной также принес Эльвин Мурсалиев (77 кг). Сегодня сборная может завоевать еще две золотые медали. Мурад Мамедов (60 кг) и Расул Чунаев (72 кг) вышли в финал. В то же время Рафик Гусейнов (82 кг) будет бороться за бронзу, а Эльмана Мухтарова (67 кг) и Орхана Нуриева (97 кг) ждут утешительные схватки.

Теймур Максутов