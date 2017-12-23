Пучдемон попросил у властей Испании разрешения вернуться в Каталонию

Уволенный властями Испании Карлес Пучдемон в субботу, 23 декабря, попросил у руководства Королевства разрешить ему вернуться на родину после того, как в выборах в парламент Каталонии победу одержали сторонники независимости автономии, сообщает Reuters.

«Я хочу вернуться в Каталонию как можно скорее. Я хотел бы вернуться прямо сейчас. Это стало бы хорошей новостью для Испании», — заявил Пучдемон.

Бывший руководитель Каталонии также заявил о планах вернуться в автономию в течение месяца - до 23 января, когда пройдёт первое заседание парламента.

Mk.ru