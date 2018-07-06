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«ПСЖ» объявил о подписании контракта с Буффоном - ВИДЕО

6 Июля, 2018 в 21:37 ~ 1 минута на чтение 1558
«ПСЖ» объявил о подписании контракта с Буффоном - ВИДЕО

Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуджи Буффон подписал контракт с «ПСЖ».

Соглашение 40-летнего итальянца и французской команды рассчитано на один год и имеет опцию продления ещё на один сезон, сообщает официальный сайт парижского клуба.

«Мы все испытываем гордость по поводу того, что Буффон присоединился к семье «ПСЖ». Он не утратил страсть к футболу в свои 40 лет. В нашем проекте Джанлуиджи увидел для себя идеальные условия, при которых он сможет ставить перед собой высокие цели. Болельщики «ПСЖ» поприветствуют Буффона в клубе с той любовью, которую он заслуживает», — сказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 года, а нынешним летом покинул клуб по истечении срока действия контракта.

«Чемпионат»

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