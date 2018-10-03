1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Прямая связь между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении может создать новую ситуацию в урегулировании - Мубариз Ахмедоглу

Сегодня в 10:43 ~ 3 минуты на чтение 239
Прямая связь между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении может создать новую ситуацию в урегулировании - Мубариз Ахмедоглу

Между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении будет создана прямая связь.

Связь будет способствовать устранению инцидентов на линии соприкосновения войск и государственной границе, и укреплению режима прекращения огня. Механизм "быстрой связи" подразумевает то, что президент Азербайджана будет отвечать на звонок премьер-министра Армении в течение получаса, а также наоборот. Сообщивший об этом Н.Пашинян уверен, что Вооруженные силы Армении будут на 100% выполнять эти договоренности. Однако у него есть сомнения в соблюдении Азербайджаном этих договоренностей. Также привлекает достаточно внимания то, какое впечатление произвел И.Алиев на Н.Пашиняна: "Он оставил впечатление цивилизованного и образованного человека". Дело в том, что И.Алиев и Н.Пашинян являются людьми, выросшими и получившими образование в совершенно разной среде. Н.Пашинян даже не имеет высшего образования.

Эта договоренность между Н.Пашиняном и И.Алиевым была достигнута во время саммита СНГ в Душанбе. Предусматривается информирование сопредседателей об этой договоренности. Три фактора сыграли важную роль в достижении этой договоренности:

ı. Проводимая Азербайджаном политика. Какой бы ни была пропаганда армян, что бы они не говорили об Азербайджане, стало понятно, что проводимая президентом Азербайджана политика укоренилась в подсознании армян.

ıı. Н.Пашинян во время участия в ГА ООН фактически находился в состоянии изоляции. Если учесть, что встреча с Генеральным секретарем А.Гуттерешем носила протокольный характер (Гуттереш был принимающей стороной этого мероприятия), то Н.Пашинян провел только две нормальные встречи. Это встречи с президентами Кипра и Руанды. Другие лидеры ему даже не позволили сделать селфи. Несмотря на рукопожатие с Трампом на его традиционном приеме, Н.Пашинян не смог это представить в качестве разговора с Трампом. Видимо, американская сторона запретила это. Такая изоляция долгое время будет влиять на поведение Н.Пашиняна.

ııı. Известно, что Н.Пашинян встретился с В.Путиным во время саммита. В видеосюжете по жестам В.Путина становится понятной мысль "подойди к нему, когда будете находиться рядом, спроси у него. И.Алиев даст тебе ответ". В частности о многом говорит жест двумя пальцами рук В.Путина. Эта ситуация сама по себе демонстрирует решающую роль В.Путина в достижении этого соглашения.

Политическая составляющая договоренности является еще более значимой:

ı. Провалились попытки Н.Пашиняна в направлении подключения Нагорного Карабаха к переговорному процессу в качестве стороны. Переговоры будут проходить между Арменией и Азербайджаном.

ıı. Н.Пашинян этой договоренностью сам же и опроверг обвинения в адрес Азербайджана, прозвучавшие на ГА ООН за два дня до соглашения.

ııı. Информированием сопредседателей сообщается о создании мер укрепления доверия на государственной границе и линии соприкосновения войск. Таким образом, механизм расследования инцидентов на линии соприкосновения войск и расширение миссии Каспшика становятся излишними. Сопредседатели должны работать быстро и беспристрастно. В противном случае другие подготовки сопредседателей будут в этом же порядке отклонены.

ıv. То, что Н.Пашинян после встречи с В.Путиным по приезду в Ереван выдвинул тезис "парламентские выборы должны быть проведены до конца этого года", также может быть связано с нагорно-карабахским урегулированием. В.Путин дал шанс Н.Пашиняну избраться до конца года.

Telegram WhatsApp

239

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net