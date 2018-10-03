Прямая связь между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении может создать новую ситуацию в урегулировании - Мубариз Ахмедоглу

Между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении будет создана прямая связь.

Связь будет способствовать устранению инцидентов на линии соприкосновения войск и государственной границе, и укреплению режима прекращения огня. Механизм "быстрой связи" подразумевает то, что президент Азербайджана будет отвечать на звонок премьер-министра Армении в течение получаса, а также наоборот. Сообщивший об этом Н.Пашинян уверен, что Вооруженные силы Армении будут на 100% выполнять эти договоренности. Однако у него есть сомнения в соблюдении Азербайджаном этих договоренностей. Также привлекает достаточно внимания то, какое впечатление произвел И.Алиев на Н.Пашиняна: "Он оставил впечатление цивилизованного и образованного человека". Дело в том, что И.Алиев и Н.Пашинян являются людьми, выросшими и получившими образование в совершенно разной среде. Н.Пашинян даже не имеет высшего образования.

Эта договоренность между Н.Пашиняном и И.Алиевым была достигнута во время саммита СНГ в Душанбе. Предусматривается информирование сопредседателей об этой договоренности. Три фактора сыграли важную роль в достижении этой договоренности:

ı. Проводимая Азербайджаном политика. Какой бы ни была пропаганда армян, что бы они не говорили об Азербайджане, стало понятно, что проводимая президентом Азербайджана политика укоренилась в подсознании армян.

ıı. Н.Пашинян во время участия в ГА ООН фактически находился в состоянии изоляции. Если учесть, что встреча с Генеральным секретарем А.Гуттерешем носила протокольный характер (Гуттереш был принимающей стороной этого мероприятия), то Н.Пашинян провел только две нормальные встречи. Это встречи с президентами Кипра и Руанды. Другие лидеры ему даже не позволили сделать селфи. Несмотря на рукопожатие с Трампом на его традиционном приеме, Н.Пашинян не смог это представить в качестве разговора с Трампом. Видимо, американская сторона запретила это. Такая изоляция долгое время будет влиять на поведение Н.Пашиняна.

ııı. Известно, что Н.Пашинян встретился с В.Путиным во время саммита. В видеосюжете по жестам В.Путина становится понятной мысль "подойди к нему, когда будете находиться рядом, спроси у него. И.Алиев даст тебе ответ". В частности о многом говорит жест двумя пальцами рук В.Путина. Эта ситуация сама по себе демонстрирует решающую роль В.Путина в достижении этого соглашения.

Политическая составляющая договоренности является еще более значимой:

ı. Провалились попытки Н.Пашиняна в направлении подключения Нагорного Карабаха к переговорному процессу в качестве стороны. Переговоры будут проходить между Арменией и Азербайджаном.

ıı. Н.Пашинян этой договоренностью сам же и опроверг обвинения в адрес Азербайджана, прозвучавшие на ГА ООН за два дня до соглашения.

ııı. Информированием сопредседателей сообщается о создании мер укрепления доверия на государственной границе и линии соприкосновения войск. Таким образом, механизм расследования инцидентов на линии соприкосновения войск и расширение миссии Каспшика становятся излишними. Сопредседатели должны работать быстро и беспристрастно. В противном случае другие подготовки сопредседателей будут в этом же порядке отклонены.

ıv. То, что Н.Пашинян после встречи с В.Путиным по приезду в Ереван выдвинул тезис "парламентские выборы должны быть проведены до конца этого года", также может быть связано с нагорно-карабахским урегулированием. В.Путин дал шанс Н.Пашиняну избраться до конца года.