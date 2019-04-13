Проведены практические боевые стрельбы среди курсантов ВВУ им. Гейдара Алиева – ВИДЕО

В Учебном центре «Карахейбат» продолжается интенсивная подготовка по всем специальностям курсантов Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, в ходе учений личный состав поэтапно выполняет задачи по вождению боевых бронированных машин в труднопроходимой местности, а также проводит практические боевые стрельбы из штатного вооружения бронетехники и артиллерийских установок.

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Эльшан Рустамов, И.А.