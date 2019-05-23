Проведен этап учений с боевой стрельбой в ночное время – ФОТО – ВИДЕО

Проведен этап широкомасштабных оперативно-тактических учений с боевой стрельбой в ночное время.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, на этом этапе войска выполнили задачи по отражению атаки противника в ночное время с нанесением ему контрударов по различным направлениям с последующим переходом в наступление наших войск.

В ходе учений, проходящих в сложных условиях горного рельефа, радиоэлектронной обстановки, а также в условиях других характерных особенностей, определенных замыслом данных учений, войска на практике совершенствовали умения и навыки в организации и отработке различных способов ведения современной общевойсковой операции. Также осуществлено эффективное применение войск и систем управления во взаимодействии.

На различных полигонах мотострелковые и танковые подразделения, ракетные и артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы, боевые самолеты и вертолеты выполнили боевые стрельбы, практические запуски ракет.

Выступая перед военнослужащими по завершении этапа с боевой стрельбой, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов, отметив значимость учений, высоко оценил профессионализм войск и подготовку личного состава.

Эльшан Рустамов, Э.Т.