Протестующие «осадили» офис фонда Сороса в Ереване, произошли столкновения с полицией

Акция протеста против деятельности в Армении Фонда открытого общества (фонд Сороса) проходит в Ереване перед зданием организации, сообщает Интерфакс.

Акцию организовал гражданский активист Нарек Малян, в прошлом занимавший должность советника начальника полиции Армении. В ней участвуют порядка сотни человек. К акции присоединились представители Компартии Армении.

На место событий прибыло много полицейских.

Между гражданскими активистами и полицейскими произошла потасовка. Правоохранители оттеснили участников акции от здания фонда Сороса.

«Мы, как граждане Армении, имеем полное право заблокировать здание офиса фонда Сороса, точно так же, как ранее другие граждане по призыву премьер-министра заблокировали здания судов. Полиция препятствует проведению нашей акции, это двойные стандарты. Государственным органам навязывается воля Сороса», - сказал Малян журналистам.

Ранее директор ереванского офиса фонда Сороса Лариса Минасян обратилась в полицию, сообщив, что протестующие препятствуют их деятельности. Маляна вызвали в полицию, однако от явки он отказался.

Малян и члены общественной организации «Адеквад» ранее проводили акции протеста перед зданием парламента и делегации ЕС в Армении. Они заявляли, что правительством Армении «на самом деле управляет Сорос».

А.А.