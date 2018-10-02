Пашинян уволил министров и губернаторов, представляющих ППА и АРФД - ОБНОВЛЕНО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил сотрудникам аппарата премьер-министра подготовить решение об увольнении представителей АРФ Дашнакцутюн и ППА с постов губернаторов и министров.

На проспекте Баграмяна во время этого митинга Никол Пашинян подписал соответствующие решения.

Во время митинга премьер-министр Никол Пашинян подписал указы об увольнении министров: Арцвика Минасяна (АРФД) с поста министра экономического развития и инвестиций, Артура Хачатряна (АРФД) с поста министра сельского хозяйства, Грачья Ростомяна (ППА) с поста министра по чрезвычайным ситуациям, Артура Григоряна (ППА) с поста министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов, Ашота Акобяна (ППА) с поста министра транспорта, связи и информационных технологий.

«Сегодня мы должны поговорить о возникшей в Армении новой политической ситуации и ее решениях. Вчера и сегодня, депутаты от РПА, блока «Царукян» и АРДФ наспех представили некий позорный законопроект, цель которого весьма конкретна – осуществить в Армении контрреволюцию, то есть, закрыть путь проведению внеочередных парламентских выборов. И – да, принятие этого законопроекта является заговором против верховной власти Армении, то есть армянского народа. И я, узнав об этом решении, поручил своему аппарату подготовить на подпись решение об увольнении министров, представляющих блок «Царукян» и АРФД. Министры и губернаторы, представляющие АРФД и ППА будут уволены с работы. И они, по сути, уже с настоящего момента считаются уволенными», – заявил Никол Пашинян.

1in.am

2018/10/02 23:06

Принимая во внимание текущую напряженную ситуацию, АРФ Дашнакцутюн отзывает своих представителей из правительства Армении.

Об этом заявил в интервью телекомпании «Еркир Медиа» представитель Высшего органа АРФД Арсен Амбарцумян, добавив, что позднее Верховный орган сделает подробное заявление.

1in.am

2018/10/02 22:07

Протестующие против поправок в регламент парламента Армении, позволяющих заблокировать роспуск законодательного собрания, окружили здание парламента, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник депутаты приняли поправки, согласно которым, в случае препятствования проведению внеочередного заседания парламента или участию в нем депутатов, заседание объявляется отложенным до устранения препятствий.

Согласно конституции, парламент может быть распущен, если глава правительства подаст в отставку и депутаты на заседаниях не смогут дважды избрать нового премьера.

В соответствии с новыми поправками, заседания могут быть отложены на неопределенное время без роспуска парламента. При этом премьер заявил, что намерен провести внеочередные выборы в парламент уже в декабре.

1news.az