Прослушку разговора в Армении организовала целая группа

В рамках уголовного дела, возбужденного по факту прослушки и обнародования записи телефонного разговора между главами Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы, в ближайшее время будут серьезные разоблачения.

Об этом пишет газета «Жоховурд», ссылаясь на собственные источники.

«Не исключается, в частности, что весь этот процесс организовал не один человек, а целая группа из нескольких лиц. Отмечается, что над прослушкой телефонного разговора ключевых представителей правоохранительной системы (возможно, и не только их) работала большая команда. Кто все-таки вовлечен в это дело, нам выяснить пока не удалось. Но, согласно нашим источникам, правоохранители уже выяснили примерный круг лиц, совершивших данное преступление», - голословно отмечает издание.

Ранее в Сети появилась запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна.

Ванецян и Хачатрян в ходе 8-минутного разговора обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна.

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А.А., Э.Т.