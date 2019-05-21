Прошло отчётное мероприятия о деятельности отделов образования ряда районов - ФОТО

21 мая в Центре Гейдара Алиева в Хырдалане было проведено отчетное мероприятие, посвященное деятельности отделов образования города Сумгайыт, а также Абшеронского, Сиязанского и Хызынского районов в нынешнем учебном году.

В мероприятии приняли участие заместитель министра образования Махаббат Валиева, начальник отдела общего и дошкольного образования Министерства образования Айдын Ахмедов, а также главы и сотрудники отделов образования вышеуказанных районов.

Перед началом мероприятия гости возложили цветы к памятнику Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Выступая на мероприятии, заместитель министра образования Махаббат Валиева рассказала о важных проектах и ​​мероприятиях, реализуемых в сфере образования в последние годы. Отметив работу, проделанную в рамках «Государственной стратегии по развитию образования», заместитель министра также рассказала о предстоящих целях и задачах.

Было отмечено, что проведенные реформы, утвержденные программы и реализованные проекты охватывают все уровни общего образования. Тренинги по повышению профессионализма учителей, внедрение новых механизмов управления, работа по модернизации инфраструктуры и материально-технической базы образовательных учреждений сегодня оказывают положительное влияние на качество образования.

Мехабат Валиева рассказала о важности сотрудничества между общеобразовательными учреждениями в управлении школой и порекомендовала педагогическим кадрам и дальше расширять эти связи.

В конце своего выступления Мехабат Валиева пожелала педагогам успехов.

Далее были заслушаны доклады о деятельности отделов образования города Сумгайыт, а также Абшеронского, Сиязанского и Хызынского районов.

После заслушивания докладов состоялся обмен мнениями и предложениями.