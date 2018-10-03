Прошло 25 лет со дня избрания Общенационального лидера Гейдара Алиева Президентом Азербайджана

В судьбе азербайджанского народа есть такие знаменательные дни, когда была заложена важная основа его будущей государственности.

Как сообщает AЗЕРТАДЖ, один из таких дней приходится на 3 октября. В этот день наш народ сделал выбор, решивший его судьбу, самоопределение. На президентских выборах, проведенных в нашей стране 3 октября 1993 года, Гейдар Алиев завоевал доверие большинства народа. Великий лидер был избран Президентом Азербайджанской Республики 98,84 процента голосов. Это стало важным историческим событием для азербайджанского народа, а для независимого азербайджанского государства – первой ступенью на пути к спасению.

Завоевание Гейдаром Алиевым столь убедительной победы на выборах исходило из глубокой веры нашего благодарного народа в великого лидера, его сильную политическую волю, высокий авторитет, управленческий талант. Aзербайджанский народ знал, что в тот тяжелый и кризисный период страна нуждалась в таком сильном лидере, как Гейдар Алиев.

Наш народ не забыл бесценную деятельность Гейдара Алиева, проделанную для Азербайджана еще в первый период руководства республикой в 1969-1982 годах. В то же время, соболезнования, выраженные Гейдаром Алиевым нашему народу, его заявление о единстве с народом, сделанное в постоянном представительстве Азербайджана в Москве на следующий день после трагедии 20 Января 1990 года, еще больше повысило веру в великого лидера.

Неоценимая работа, проделанная великим лидером, смысл жизни для которого заключался в служении народу и государству, в период руководства нашей молодой независимой республикой за очень короткий срок превратила Азербайджан в страну с высоким авторитетом на международной арене. В то время наша страна недавно восстановила государственную независимость, Aзербайджан находился в условиях войны с Арменией. Эти факторы риска вынуждали большие государства и крупные компании с осторожностью относиться к возможности вложения инвестиций в Азербайджан. Авторитет великого лидера на международной арене положил конец этим сомнениям: 20 сентября 1994 года был подписан нефтяной договор, ставший поворотной точкой в новейшей истории Азербайджана. Этот договор, названный впоследствии «Контрактом века», создал надежную почву для дальнейшего развития и безопасности нашей страны, укрепил позицию Азербайджана на карте мира. Aзербайджан уже был признан во всем мире как нефтяная страна.

Последующие этапы развития Азербайджана показывают, что наша страна вошла в ряд важных акторов мира в результате успехов, достигнутых благодаря личному авторитету Гейдара Алиева.

Гейдар Алиев хорошо знал, что без создания сильной, дисциплинированной армии невозможно противостоять агрессии Армении против Азербайджана. Так, сразу по возвращении к власти он признал приоритетность этого вопроса, уделял этому большое внимание. Говоря об этом на церемонии инаугурации 10 октября 1993 года, Президент Гейдар Алиев сказал: «Азербайджанская Республика как независимое государство должна иметь армию, способную защитить ее. К сожалению, за период, минувший после завоевания независимости, в этой сфере было проделано мало работы. Если в случае необходимости наши шаги на пути достижения мира не дадут результата, наша главная задача заключается в создании сильной армии для обеспечения территориальной целостности Азербайджана, обороны республики».

В своей речи Президент Гейдар Алиев решительно заявил, что кровь наших шехидов не останется неотомщенной. Aзербайджанский народ преодолеет все трудности, встанет на ноги, объединит усилия, создаст независимую армию и независимое государство и после этого будет охранять свои территории как зеницу ока.

Достижение спустя некоторое время соглашения о прекращении огня в армяно-азербайджанском конфликте создало благоприятные условия для проведения коренных преобразований в военном строительстве. Вскоре были проведены серьезные шаги в этом направлении. Была создана регулярная армия, подчиняющаяся единому командованию, усилена материально-техническая база Вооруженных сил, наша армия обеспечена современным оружием и боеприпасами. События, произошедшие в апреле 2016 года на линии соприкосновения войск, доказали, что армейское строительство, основа которого была заложена Гейдаром Алиевым, было осуществлено правильно и умело. Наши Вооруженные силы, обладающие преимуществом по всем компонентам, решительно отразили провокацию врага и продемонстрировали мощь азербайджанской армии в мире.

Одной из задач, поставленных общенациональным лидером, являлось осуществление строительства национального государства, эта цель была достигнута за короткий срок. Aзербайджан был спасен от хаоса, анархии, раздора, произвола, расчленения, в стране воцарились стабильность и благополучие. В нашей стране было построено демократическое, правовое и светское государство. Неслучайно, что 1993 год вошел в историю Азербайджана как год спасения. Сегодня азербайджанское государство, гордящееся своей историей и национальными традициями, опирающееся на мировой опыт демократии и общечеловеческие ценности, полностью сформировано и осуществляет успешную деятельность. А самое главное заключается в том, что между народом и государством существует нерушимое единство.

Великий лидер Гейдар Алиев был гениальной личностью, опережающей свое время. Его деятельность была нацелена на будущее. Гейдар Алиев остался в памяти азербайджанского народа как созидатель и спаситель, общенациональный лидер и великий руководитель, снискавший любовь народа. Невозможно найти второго такого главу государства и политического лидера в исторической судьбе, духовной, политической и общественной жизни народа, имевшего столь бесценные заслуги в государственном строительстве, как он.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев – одна из уникальных и неповторимых личностей не только Азербайджана, но и мира. Светлая память о нем вечно живет и будет жить в сердце каждого азербайджанца, каждого нашего соотечественника.

АЗЕРТАДЖ