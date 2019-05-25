Прошла Республиканская научная конференция, посвященная 90-летнему юбилею академика Афада Курбанова - ФОТО

Сегодня, 24 мая, состоялась Республиканская научная конференция, посвященная 90-летнему юбилею академика национальных и международных академий, члена Академии Наук Азербайджанской ССР, видного ученого-языковеда, тюрколога и общественно-политического деятеля, организатора науки и образования, автора современного алфавита азербайджанского языка и основателя научной школы ономастики, заслуженного деятеля науки, лауреата государственной премии, доктора филологических наук, профессора Афада Курбанова.

Открывая мероприятие, президент НАНА Акиф Ализаде подчеркнул ценность научной деятельности известного лингвиста, тюрколога и общественного деятеля, профессора Афада Курбанова для научной общественности республики.

На конференции, в которой приняли участие заместитель министра образования Азербайджанской Республики Идрис Алиев, заместитель президента Российской Академии Наук, академик Талия Хабриева, выступили вице-президент НАНА, директор Института литературы имени Низами Гянджеви, академик Иса Габиббейли, ректор Азербайджанского государственного педагогического университета, профессор Джафар Джафаров, глава лингвистического общества Турции, профессор Гюрер Гюльсевин, директор Института языкознания НАНА имени Насими, академик Мохсун Нагисойлу, директор Института истории НАНА имени Аббасагулу Ага Бакиханова, академик Ягуб Махмудов, директор Института рукописей НАНА имени Магомеда Фузули, академик Теймур Керимли, руководитель центра Ататюрка в Азербаджане, академик Низами Джафаров, бывший директор Ассоциации турецкого языка, профессор университета Коджатепе, директор Центра слова, профессор Шюкрю Халук Акалын.

Афад (Алифуад) Магомед оглу Курбанов родился 10 января 1929 года в селе Кызыл Шафаг Калининского района Армянской ССР в интеллигентной семье.

Педагогическую деятельность начал в качестве директора и преподавателя азербайджанского языка в средней сельской школе, когда ему было 16 лет. А.Гурбанов, прошедший славный путь от аспиранта до члена Академии наук Азербайджанской ССР и других международных академий и заместителя председателя Комитета советских тюркологов Академии наук СССР, заложил основу ряда областей лингвистики, создал филологическую научную школу азербайджанской лингвистики, ономастики, общей лингвистики, лингвистического анализа художественных текстов.

В 1969 году ему, известному организатору науки, будучи заместителем председателя учебно-методических советов по азербайджанскому языку Министерства высшего и среднего специального образования и Министерства просвещения Азербайджанской ССР, удалось впервые сгруппировать языковые предметы, преподаваемые в высших учебных заведениях, и создать систему их преподавания.

С именем Афада Гурбанова в годы его работы ректором и заместителем председателя Президиума Совета ректоров высших школ Азербайджанской ССР в 70-80-х годах связаны расцвет и реконструкция Азербайджанского государственного педагогического университета, создание новых кафедр и первого в регионе военного факультета, строительство многоэтажного здания учебного заведения, а также повышение качества работы единственных в то время в республике советов по филологическим и педагогическим наукам, председателем которых он являлся.

В 1990 году, как депутат парламента Азербайджана, председатель Комиссии по азербайжанскому алфавиту и автор современного азербайджанского алфавита, А.Курбанов внес неоценимый вклад в реформу алфавита в стране.

Многочисленные монографии и учебники Афада Курбанова являются одними из самых ценных и достойных жемчужин мировой и национальной языковых сокровищ. Его научное наследие, богатое различными идеями, оказывает сильное влияние на развитие творчества азербайджанских лингвистов.

Отметим, что в 2019 году была издана специальная книга памяти «Вершина Афада Курбанова в науке лингвистики» о пожеланиях, отображенных в книгах, подаренных в различное время известными зарубежными и местными учеными во время проведенных мероприятий в связи с 90-летием выдающего ученого-лингвиста, тюрколога и общественного деятеля Афада Курбанова.

Также был подготовлен сборник избранных произведений в 13 томах из некоторых объемных книг под авторством А.Курбанова, который имеет большие заслуги в определении направлений азербайджанской лингвистики, всестороннего исследования языка и его преподавании.

Среди этих книг учебник в 3-х томах «Общая лингвистика», монография в 2-х томах «Основы азербайджанской ономастики», учебник и практикум в 2-х томах «Современный азербайджанский художественный язык», монография в 2-х томах «Проблемы азербайжанской лингвистики», учебник «Лингвистический анализ художественного текста», монография «Тюркологическая лингвистика», «Энциклопедия личных имен Азербайджана» являются фундаментальными книгами мировой и национальной сокровищниц лингвистики.

Наряду с этим, «Азермарка» пустила в оборот смециальные марки в связи с 90-летним юбилеем Афада Курбанова.