Прошла обширная презентация книги «Афад Гурбанов и общее языкознание»

При совместной организации Института языкознания и Института литературы Национальной Академии наук Азербайджана прошла презентация книги «Афад Гурбанов и общее языкознание».

Сегодня при совместной организации Института языкознания имени Насими и Института литературы имени Низами Гянджеви прошло мероприятие, приуроченное к 90-летнему юбилею выдающегося ученого-языковеда Азербайджана, тюрколога и общественного деятеля, лауреата Государственной премии, академика международных и национальных академий Афада Гурбанова.

В ходе мероприятия состоялась презентация монографии «Афад Гурбанов и общее языкознание» главного научного сотрудника отдела прикладного языкознания Института языкознания, доктора филологических наук, доцента Наримана Сеидалиева, посвященная выдающемуся ученому Азербайджана, организатору науки Афаду Гурбанову.

В мероприятии приняли участие ученые Института языкознания НАНА, Института литературы, Азербайджанского государственного педагогического университета, Бакинского славянского университета, Бакинского государственного университета, Азербайджанского университета языков и других научных и образовательных учреждений.

С речью на мероприятии выступил вице-президент НАНА, директор Института литературы, академик Иса Габиббейли. Он рассказал о жизни и творчестве, богатой научной и педагогической деятельности выдающегося ученого-языковеда Афада Гурбанова, отметил его весомый вклад в развитие языкознания.

Он подчеркнул, что Афад Гурбанов, имя которого стоит в одном ряду с корифеями языкознания Азербайджана, признанного в советский период и период независимости страны со стороны турецких и европейских языковедов как автор оригинальной научной концепции, члена Академии наук Азербайджанский ССР, заместителя председателя Советского комитета тюркологов Академии наук СССР, академика национальных и международных академий, являющегося основоположником научной школы в области общей лингвистики и ономалогии Азербайджана, который вел свою научную деятельность, тесно сотрудничая с Академией наук как член НАНА, внес свой посильный вклад в развитие науки языкознания.

В свою очередь, выступая на мероприятии, директор Института языкознания Мовсум Нагисойлу отметил, что Афад Гурбанов имеет бесчисленные заслуги в истории развития Национальной Академии наук Азербайджана. Более 40 лет Афад Гурбанов выполнял историческую работу для этого научного учреждения и был членом или председателем многих комиссий и советов по обороне.

В то же время А.Гурбанов был членом Советского комитета тюркологов Академии наук СССР в 1984-1989 гг., членом Бюро турецкой ономастики, начальником учебно-методического отдела, заместителем председателя комитета и демонстрировал свою научную организацию по всему советскому пространству.

Директор Центра Ататюрка в Азербайджане, академик Низами Джафаров, который представил книгу, сказал, что научная деятельность академика Афада Гурбанова обладает широким диапазоном.

Он подчеркнул, что эта область лингвистики не развивалась должным образом в 70-х годах, и книги были написаны на очень сложном языке и не полностью охватывали области общей лингвистики.

Но Афад Гурбанов писал различные книги и учебники в этой области. Например, учебник «Общие вопросы языка» (1972), труды «Система лингвистики», «История языкознания» (1976), учебник «Общее языкознание» (1977) и его шедевр 1977 года учебник «Общая лингвистика», который имеет большое значение для педагогических учреждений Азербайджана как первый учебник, написанный на национальных основах.

Произведение «Общая лингвистика», в котором выдвигаются новые научные концепции касательно положений мирового языкознания и тюркских языков, было переведено на турецкий, русский и английский языки и опубликовано в трех экземплярах, что вызвало большой интерес у иностранных лингвистов, в том числе широкого круга читателей.

Если обратим внимание на монографию, то увидим, что развитие общей лингвистической области в Азербайджане и ее поднятия на должный уровень связаны с Афадом Гурбановым, потому что Афад Гурбанов, наряду с научными достижениями в области общей лингвистики, с научной школой общей лингвистики, которая заложила основу лингвистки Азербайджана, также внес исторический вклад в развитие мирового и тюркского языкознания. Его работа «Общая лингвистика» используется сегодня как единственный учебный материал в высших учебных заведениях.

Наряду с этим, заведующая отделом мониторинга Института лингвистики НАНА, доктор филологических наук Севиндж Алиева отметила, что академик Афад Гурбанов - настоящий ученый-лингвист со специальной научной концепцией, который внес вклад в развитие науки азербайджанской лингвистики.

Затем на мероприятии выступили автор книги - главный научный сотрудник отдела прикладного языкознания Института языкознания, доктор филологических наук, доцент Нариман Сеидалиев, декан переводческого факультета Славянского университета, профессор Фидан Афад гызы Гурбанова и другие ученые.