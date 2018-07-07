Прошел экологический лагерь «Возвратим зубров в нашу природу!»

Экологический лагерь «Возвратим зубров в нашу природу!» был проведен 4-6 июля в рамках программы «Реинтродукция зубров в Азербайджане» Общественным объединением IDEA, Фондом молодежи Азербайджанской Республики, Министерством образования и представительством Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Азербайджане при поддержке Исполнительной власти Исмаиллинского района.

Как сообщили 1news.az в общественном объединении, в лагере приняли участие около 60 школьников из различных сел Исмаиллинского района.

Основной целью экологического лагеря является информирование школьников о важности реинтродукции зубров в их исторические места обитания, а также привитие детям любви к природе.

В первый день экологического лагеря был организован семинар и его участникам была предоставлена широкая информация об образе жизни и среде обитания зубра. Школьники также приняли участие в различных экологических исследованиях и конкурсах.

Во второй день лагеря участники посетили Шахдагский национальный парк в Исмаиллинском районе. Во время экскурсии дети посетили территорию комплекса, строящегося в рамках проекта реинтродукции зубров.

В очередной день лагеря школьники отправились на экскурсию к водопаду Гюльян. Здесь они приняли участие в акции сбора и сортировки отходов. Затем участники мероприятия посетили один из биологических памятников природы Азербайджана – старый дуб, возраст которого примерно 800 лет в селе Топчу Исмаиллинского района.

По итогам лагеря его участникам были вручены сертификаты и памятные подарки.

Зубры испокон веков обитали в Азербайджане. Последних представителей этих животных видели на склонах Кавказских гор в конце прошлого века. Из-за неэффективного управления популяцией этот вид животных в Азербайджане почти прекратил существование. В результате исследований, проведенных в последние годы ведущими учеными региона и мира, было установлено, что природа Азербайджана благоприятна для зубров, и было принято решение о реализации проекта по сохранению и увеличению популяции этих животных в стране.

Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, Общественным объединением IDEA и представительством WWF в нашей стране по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой реализуется совместный проект по реинтродукции зубров в их исторические места обитания. Проект предусматривает размножение зубров на территории Шахдагского национального парка и выпуск их на природу. Для этого на территории недалеко от национального парка строится комплекс из легких конструкций.

По инициативе Общественного объединения IDEA, начиная с 2014 года, ежегодно на регулярной основе организуются экологические лагеря на тему охраны окружающей среды и биоразнообразия. В целом, за это время, в экологических лагерях приняли участие более 450 школьников из Исмаиллинского, Гахского, Шекинского, Лянкяранского, Астаринского,

Лерикского, Гейгельского, Геранбойского, Самухского, Масаллинского, Джалилабадского, Ярдымлинского, Сальянского и Нефтчалинского районов.

Талыб Бархудаев, И.А.