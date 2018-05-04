Прощаясь с Гасаном Адигезалзаде

В Баку в последний путь проводили заслуженного деятеля искусств Азербайджана, композитора, дирижера, члена Союза композиторов и Общества театральных деятелей Азербайджана, а также Международной организации фольклорного искусства при ЮНЕСКО, члена президиума правления Азербайджанского общества ашугов, а также правления Музыкального общества Азербайджана, мастера спорта СССР по фехтованию на саблях Гасана Адигезалзаде.

Его уход из жизни — огромная потеря для азербайджанского музыкального искусства. Он был одним из тех, кто был причастен к возрождению, сохранению и развитию старинных музыкальных жанров и традиций, был неутомимым их исследователем, живой энциклопедией в этой области культуры.

Гасан Адигезалзаде родился 23 января 1946 года в Баку. Рано проявив музыкальную одаренность, он не мыслил своей жизни без музыки, без погружения в ее магическую стихию, тем более, что музыка царствовала в семье. Достаточно сказать, что его старший брат — ныне покойный народный артист Азербайджана, пианист Зохраб Адигезалзаде. При поступлении в азербайджанскую консерваторию имени Узеира Гаджибекова младший брат выбрал композиторский факультет и обучался этому искусству у самого Кара Караева.

Свою трудовую деятельность Гасан Адигезалзаде начал с работы музыкальным редактором в Гостелерадио и в разные годы периодически возвращался на эту должность. В этот же период жизни он был членом репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры Азербайджана. Работая какое-то время заместителем директора Республиканского дома народного творчества, он многое сделал для выявления народных талантов в районах Азербайджана — солистов, музыкальных коллективов, ансамблей. Благодаря ему заново были открыты такие старинные музыкальные обряды, как «килим арасы» и «марал ойуну» в Кяльбаджаре, «зопу-зопу» — в Габалинском и «тешти» — в Агдашском районах. Стоит сказать, что осуществленная в свое время по его инициативе постановка в трех действиях «Муганская свадьба», показанная в Югославии на фестивале народного искусства, имела настолько большой успех, что азербайджанским участникам была предоставлена честь закрытия фестиваля. В середине 80-х годов прошлого века Гасан Адигезалзаде был художественным руководителем и соавтором сценария заново возрожденного праздника Новруз. Его заслугой было проведение в Агдаше и Шуше фестиваля монодийного искусства «Хары бюльбюль». С 1989-го по 1991 год Гасан Адигезалзаде представлял Азербайджан в Фонде культуры СССР, при котором действовал Центр народного искусства, открывавший свои отделения в различных регионах огромной страны. Именно тогда в Азербайджане при данном Фонде при активном участии Гасана Адигезалзаде был создан Центр народного искусства Азербайджана «Гопуз», руководство которым было возложено на него. Тогда впервые стали проводиться этнографические концерты, причем на высочайшем профессиональном уровне с привлечением к разработке концертных костюмов, постановке народных танцев таких высококвалифицированных специалистов, как известные художники-этнографы Эльчин Асланов и Бадура Афганлы, балерина Амина Дильбази и другие мастера в этой области. Его заслугой было также создание ансамбля исполнителей на духовых инструментах «Джанги», возрождение так называемого площадного театра, издавна распространенного в Азербайджане. Гасан Адигезалзаде являлся художественным руководителем Международного мугамного центра.

С 1991 года и до конца жизни Гасан Адигезалзаде работал в Турции, в городе Бурса, основной своей целью ставя, как он сам говорил, пропаганду азербайджанского музыкального искусства. Он является основателем камерного оркестра Бурсы. Долгие годы он был художественным руководителем и дирижером как этого оркестра, так и государственного симфонического оркестра Бурсы.

Он также является создателем Нилуферского камерного оркестра, хорового коллектива «Джизагчи».

Гасан Адигезалзаде написал немало музыкальных произведений, среди которых Симфония — партита для симфонического оркестра, кантата «Азербайджан» для смешанного хора и симфонического оркестра на слова Гусейна Арифа, кантата «Бурса» — для смешанного хора и симфонического оркестра на слова А.Угур Алпа, кантата для двух солистов, смешанного хора, балабанистов, камерного оркестра и ударных инструментов на слова В.Джабраилзаде, пьес для камерного оркестра и камерно-инструментальных сочинений. Он написал музыку для более чем 20 спектаклей театров Азербайджана и города Бурса, а также песни на слова азербайджанских и русских поэтов.

Коллеги отзываются о Гасане Адигезалзаде как об очень доброжелательном к людям, приветливом, интеллигентном человеке.

«Бакинский рабочий»