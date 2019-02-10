Пророчество о конце света: в Палестине рухнул Дуб Авраама - ФОТО

Дуб Авраама находится находится на территории русского монастыря Святой Троицы в Хевроне, на Западном берегу реки Иордан, в Палестинской автономии. О падении засохшего дерева на своей странице в Facebook сообщил один из паломников.

Существует предание, что смерть Мамврийского дуба является одним из признаков конца света. В 1996 году дерево действительно признавали мертвым, но оно осталось стоять, а несколько лет назад из его корней произросли два новых деревца. Это дало верующим основание считать, что мир в очередной раз был помилован.

В сообщении Русской духовной миссии говорится, что сейчас ситуация с Дубом Авраама находится под контролем: российские специалисты ведут работы по освобождению ветхозаветного дерева от отмерших частей, которые препятствуют росту молодых побегов из корня дерева.

В РДМ добавили, что все фрагменты древнего дерева собираются и доступны для паломников в храме хевронского подворья святых Праотцов, на территории которого находится святыня.

Из сообщения Русской духовной миссии: «В ближайшие годы в планах Русской духовной миссии в Иерусалиме, в чьем ведении находится подворье в Хевроне, реконструировать ствол векового дерева. Воссозданный ствол Мамврийского дуба, защищенный от воздействия атмосферных осадков и солнечного света особой стеклянной витриной и законсервированный специализированными составами, будет установлен вблизи молодых побегов как почитаемая представителями трех монотеистических религий реликвия и памятник природы».

НТВ