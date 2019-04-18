Pronet MMC автоматизирует процесс обучения в British School in Baku - ВИДЕО

British School in Baku начала свою деятельность в столице Азербайджана в 2007 году. Отметим, что данное учебное заведение является официальным бакинским представительством одного из самых престижных учебных заведений мира - Британской международной школы.

Обучение в школе ведется по академической программе.

Для еще большего улучшения качества образования и обеспечения прозрачных и лояльных взаимоотношений «ученик-родитель-учитель» школа со следующего учебного года перейдет на модель полностью автоматизированного образования. В связи с этим British School in Baku заключила контракт с Pronet MMC – компанией, являющейся ведущей в Азербайджане в сфере разработки ERP-решений для автоматизации бизнес-процессов.

В ходе переговоров, которые длились около двух месяцев, Pronet MMC представила школе систему управления школьными и учебными заведениями ProSCHOOL. Также школе были представлены и системы управления, созданные в ряде европейских стран. По итогам проведенных переговоров единогласным решением была высоко оценена и принята школой система, предложенная Pronet MMC, созданная под брендом Made in Azerbaijan.

Программа ProSCHOOL начнет функционировать в British School in Baku в наступающем 2019-2020 учебном году. В рамках этой программы в школе будут введены следующие новшества: электронный журнал, электронный дневник, электронное расписание уроков, автоматизированная система всеобщего оповещения и звонков, автоматизированная система контроля и регистрации, централизованная система безопасности и видеонаблюдения. Также в числе новшеств значатся и автоматизированная централизованная часовая система, централизованная телефонная система, электронная библиотека, электронная оплата, проведение экзаменов и система массовой рассылки смс-сообщений.

По словам представителей British School in Baku и Pronet MMC, внедрение системы ProSCHOOL в целом принесет большую пользу азербайджанской системе образования и еще более упрочит позицию этой иностранной школы в образовательном секторе страны.

Как отмечает руководитель проекта ProSCHOOL Заур Исаев, данная система управления школьными и учебными заведениями с 2012 года вот уже в течение семи лет успешно используется в Baku Modern School. Также в пример можно привести и Медицинский колледж №2 в Баку и Сумгайытский медицинский колледж – в этих учебных заведениях в данный момент применяется модуль системы по автоматизации экзаменационных и аттестационных процессов.

Отметим, что Pronet MMC начала свою деятельность на IT-рынке Азербайджана в 2003 году. В богатый профессиональный каталог компании, который называется Prospect, входит множество ERP-решений для автоматизации бизнес-процессов – программа для управления колл-центрами, система для управления документооборотом, программа для управления человеческими ресурсами, управление взаимоотношениями с клиентами, программа для создания заданий и проектов, автоматизация экзаменов и аттестации.

Отметим, что подобными системами, известными своей надежностью и функциональностью, пользуется большинство государственных и частных учреждений, крупных холдингов и компаний, в которых работают десятки тысяч людей. В их числе значатся Министерство здравоохранения, Министерство культуры, ANAMA, Azərkosmos, Абшеронский логистический центр, Департамент государственной службы Нахчыванской Автономной Республики, холдинг Veysəloğlu, OMG International, холдинг Paşa, Azər Türk Bank, Rabitəbank, Unibank, KontaktHome, отель Hilton и т.д.

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