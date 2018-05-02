Производители мексиканской текилы достигли договоренностей с азербайджанскими предпринимателями

В период с 23 по 30 апреля в Баку находилась торговая миссия Мексики.

В состав миссии вошли представители шести предприятий по производству традиционного мексиканского напитка – текилы, а также представитель Национальной палаты текильной промышленности Мексики.

Как сообщили в посольстве Мексикив Азербайджане, в Баку состоялись переговоры с местными предпринимателями, в том числе с импортерами и дистрибьюторами. Стороны достигли договоренностей о купле-продаже, что обещает расширение двусторонних торговых отношений.

Текила представляет собой дистиллированный напиток голубой агавы, родиной которого является город Текила в штате Халиско на западе Мексики. Это - третий по экспорту спиртной напиток в мире, который уступает по своей популярности лишь виски и водке.

В 2006 году ландшафт плантаций агавы и старинные предприятия по производству текилы в Мексике были признаны объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По данным Минэкономики Мексики, которые приводятся в сообщении посольства, торговый оборот за год между Мексикой и Азербайджаном в период между 1993 и 2014 годами составил меньше $1,2 млн, в то время как в 2015-2017 годах он вырос более чем в 8 раз, составив $9,6 млн.

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Елена Остапенко, Э.Т.